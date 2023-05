Le parole di Andrea Radrizzani, nuovo proprietario della Sampdoria, sul futuro del club blucerchiato. I dettagli

Andrea Radrizzani ha parlato della Sampdoria al Secolo XIX.

PAROLE – «Adesso c’è da lavorare. Bisogna essere realisti la situazione societaria non è semplice. No, nelle prossime ore non verrò a Genova. Ho bisogno di concentrarmi qualche giorno per lavorare sul futuro in un ambiente che non rischi di influenzarmi. Poi certamente verrò a Genova, non vedo l’ora, per incontrare la tifoseria e il management».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG