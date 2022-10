Claudio Ranieri non tornerà alla Sampdoria: le dichiarazioni dell’ex giocatore blucerchiato che lo ha confermato

Claudio Ranieri non tornerà alla Sampdoria, come confermato nell’intervista alla Gazzetta dello Sport.

NIENTE SAMPDORIA – «Non me ne andai per soldi, ma a causa di divergenze con la proprietà non di natura economica. Sarei stato disponibilissimo allora a restare, così come lo sarei stato ora a tornare, ma ho capito che non è cambiato granché, nel senso che la proprietà è rimasta la medesima. E allora mi sono tirato fuori da questa situazione. Mi dispiace per i ragazzi e per i tifosi: avrebbero voluto che io tornassi. Ero sicuro che avremmo potuto fare bene, ma devo farlo perché sono una persona coerente».

