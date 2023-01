Nella giornata di oggi, la Sampdoria è tornata ad allenarsi al Mugnaini. Gabbiadini è rimasto a riposo per una lombalgia acuta

Nella giornata di oggi, la Sampdoria è tornata ad allenarsi al Mugnaini. Ecco il comunicato della società.

COMUNICATO – Dopo il lunedì di completo riposo concesso da Dejan Stankovic, la Sampdoria è tornata ad allenarsi al Mugnaini di Bogliasco e lo ha fatto a due velocità. I blucerchiati maggiormente impegnati nella gara con l’Udinese hanno svolto lavori rigenerativi tra palestra e campo 1, dove il resto del gruppo ha svolto una seduta completa.

Per quanto riguarda i singoli, Manolo Gabbiadini è rimasto a riposo a causa di una lombalgia acuta. Soltanto cure invece per Omar Colley (trauma parte esterna del ginocchio destro), Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri (lieve lesione muscolare alla coscia sinistra). Percorsi differenziati infine per Andrea Conti, Manuel De Luca, Simone Trimboli e Martin Turk. Domani, mercoledì, è in agenda una seduta mattutina.

