Beppe Iachini, artefice della promozione della Sampdoria nel 2012, torna di moda in casa ligure: si decide il futuro di Giampaolo

Sono ore calde in casa Sampdoria per decidere il futuro di Marco Giampaolo. Il tecnico potrebbe essere esonerato dopo il complicato avvio di stagione (due pareggi e cinque sconfitte in sette giornate). Oltre a Claudio Ranieri, Dejan Stankovic e Daniele De Rossi, nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Iachini.

Club che considera l’ex tecnico della Fiorentina come piano B.

L’articolo Sampdoria, rispunta Iachini per la panchina: le ultime in casa blucerchiata proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG