Domani alle 18 c’è Sampdoria-Roma, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

Nella Sampdoria torna Falcone in porta mentre Ferrari e Colley sono in ballottaggio; Mourinho dovrebbe impiegare la difesa a tre e lasciare ancora in panchina Zaniolo. Di seguito le probabili formazioni.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski; A. Ferrari, Yoshida, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Audero, Augello, Conti, O. Colley, Askildsen, Ekdal, Vieira, Giovinco, Sensi, Magnani, Trimboli, Supryaga. Indisponibili: Damsgaard, Gabbiadini. Squalificati: -.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, S. Oliveira, Cristante, Zalewski; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Vina, Maitland-Niles, Diawara, Bove, Darboe, Zaniolo, Carles Perez, Felix, El Shaarawy, Shomurodov. Indisponibili: Spinazzola, Veretout. Squalificati: -.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG