Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, ha confermato l’esonero di Marco Giampaolo: le dichiarazion sull’ex Milan

Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, ha annunciato l’esonero di Marco Giampaolo dopo la sconfitta contro il Monza ai microfoni di Sky Sport.

ESONERO GIAMPAOLO – «La notizia è confermata, abbiamo aspettato un po’ perché volevamo parlare con il mister prima di renderlo pubblica. Mi dispiace per lui, so quanta professionalità mette nel suo lavoro. Finire con una prestazione del genere fa male, abbiamo fatto una gara non all’altezza. Non abbiamo nessun alibi, dobbiamo lavorare tutti insieme per uscire da questa situazione. Sapevamo che sarebbe stata una gara importante per capire l’atteggiamento della squadra. La responsabilità è di tutti, ma l’allenatore è quello che paga».

