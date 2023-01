La Sampdoria ha organizzato una messa in ricordo di Gianluca Vialli, ex attaccante blucerchiato scomparso a 58 anni

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Sampdoria sul proprio sito ufficiale per la messa in ricordo di Gianluca Vialli.

COMUNICATO – «Oltre a Cremona e Roma, anche Genova, la città dei suoi più nitidi successi sportivi, ricorderà Gianluca Vialli. Dopo le numerosissime celebrazioni virtuali e la commossa manifestazione d’affetto al “Ferraris” in occasione della partita con il Napoli, l’U.C. Sampdoria ha organizzato una messa in suffragio per sabato 21 gennaio alle ore 16.30, nella chiesa del Gesù di piazza Matteotti».

L'articolo Sampdoria, sabato messa in onore di Vialli proviene da Calcio News 24.

