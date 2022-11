Le parole di Sakic in conferenza stampa: «Non è facile per la squadra, è un periodo in cui gira tutto male»

Nenad Sakic, vice allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A contro il Lecce. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

DIMISSIONI – «Sì, siamo ancora al timone della Sampdoria. È un momento difficile, ma bisogna avere fiducia e lavorare. Non ci aspettavamo questa sconfitta. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, purtroppo il problema è fare gol. E in ogni partita succede che al primo mezzo errore subiamo gol. Anche oggi è stato così all’ultimo minuto del primo tempo, poi diventa tutto complicato mentalmente».

POCHI GOL – «C’è tutto. Sfortuna, carenza tecnica e mentale. Non è facile per la squadra, è un periodo in cui gira tutto male».

SOSTA – «La sosta può aiutare, ci farà bene. A tutta la squadra, per riorganizzarsi e fare ogni valutazione».

