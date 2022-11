Le parole di Hjulmand dopo la vittoria del Lecce sulla Sampdoria: «Secondo me abbiamo visto il vero Lecce in queste tre partite»

Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce, ha parlato al termine del match di Serie A contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

DICHIARAZIONI – «Questa settimana è stata perfetta, anche contro l’Udinese avevamo fatto bene. Secondo me abbiamo visto il vero Lecce in queste tre partite. Anche le prime gare che abbiamo disputato a inizio stagione si vedeva il gruppo, la squadra. Non abbiamo preso punti, ma ora si vede la squadra che siamo. Dobbiamo recuperare un po’ di forze, poi tornati a Lecce dovremo continuare a migliorarci. Sosta Purtroppo c’è il Mondiale, ma non è una cosa che decido io».

