Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, ha parlato dopo aver eliminato l’Ascoli dalla Coppa Italia: le dichiarazioni

(Alessio Eremita dallo stadio Ferraris) – Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato dopo il passaggio del turno in Coppa Italia.

COPPA ITALIA – «Chi non sa soffrire non sa gioire. È stata una partita iniziata bene, avevamo tutto sotto controllo fino al gol. Non dovevamo abbassare la guardia, ma essere concentrati dal primo all’ultimo minuto. Dopo l’1-1 c’era più nervosismo rispetto alla partita contro la Roma perché i ragazzi volevano vincere. Non hanno mai mollato, è una loro vittoria. Li ringrazio perché sono stati bravi. Si vede che chi gioca meno è più stanco, ma insieme hanno sofferto e vinto».

CREMONESE – «Quella partita può cambiare il corso della stagione, il nostro cammino. Ma stasera è uscito fuori il gruppo, fattore che conta di più. Quando sono arrivato, ho fatto riferimento all’uomo e non al calciatore. In Serie A tutti sono bravi, ma in certe partite conta più la voglia di soffrire e dare qualcosa al compagno. Dobbiamo essere uniti, solo con questo spirito possiamo darci una bella scossa».

