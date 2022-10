Belgio, Thomas Meunier a rischio per il Mondiale in Qatar? Le condizioni dell’esterno del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund ha fatto sapere che Thomas Meunier ha rimediato una frattura dello zigomo nel match di Coppa di Germania contro l’Hannover.

Il club giallonero ha fatto sapere che per le prossime gare il belga non sarà inevitabilmente a disposizione, ma conta di tornare in tempo per l’inizio del Mondiale in Qatar.

