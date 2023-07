La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Antonio Barreca, terzino sinistro proveniente dal Cagliari. I dettagli

Dopo le visite mediche effettuate nella giornata di ieri, Antonio Barreca è ufficialmente un nuovo calciatore della Sampdoria. Il terzino sinistro arriva a titolo definitivo dal Cagliari per rimpiazzare Tommaso Augello.

Si attende ora solo il comunicato delle due squadre per conoscere i termini dell’accordo. Il club doriano ha infatti depositato in Lega. Barreca, dopo la promozione appena conquistata in Sardegna, resta quindi in Serie B.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG