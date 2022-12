La Sampdoria vince in amichevole contro il Ligorna per 3-0, tra i protagonisti ancora Montevago attaccante classe 2003 della Primavera

Ultima amichevole del 2022 per i blucerchiati prima del ritorno in campo il 4 gennaio in Serie A. La squadra di Stankovic ha disputato un test match contro la squadra dilettantistica e in gol sono andati Montevago, Amione e Djuricic.

