San Siro, botta e risposta tra Scaroni e Sala sul vincolo: le parole. Sala risponde al presidente rossonero in merito allo stadio

Il Milan ha compiuto ha compiuto un primo passo formale per la costruzione del nuovo stadio. Ha presentato al Comune di San Donato Milanese una proposta di Variante Urbanistica per l’area denominata “San Francesco”. Il primo step non mette da parte il discorso San Siro.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è stato un botta e risposta tra Paolo Scaroni e il sindaco di Milano Beppe Sala. «Non siamo qui a dire ‘addio e grazie’. L’ipotesi San Siro è più lontana ma non è ancora morta. La posizione della sovrintendente è scomoda, anticipa che considera il secondo anello di valore architettonico e quindi non si può demolire. Questa decisione ha lasciato interdetti noi, l’Inter e anche il sindaco, quindi sta a lui vedere se riesce a rimuovere questo vincolo», dice il Presidente del Milan.

Il primo cittadino della città di Milan risponde: «Se avessi la possibilità di togliere il vincolo, lo toglierei. Un vincolo del genere è una follia, dobbiamo capire cosa possiamo fare»

The post San Siro, botta e risposta tra Scaroni e Sala sul vincolo: le parole appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG