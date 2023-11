Lo stadio attuale di Inter e Milan, San Siro, perde pezzi: le due società dovranno installare una rete di contenimento per limitare i danni

In seguito alla caduta di alcuni pezzi di calcestruzzo dal terzo anello di San Siro, sia Inter che Milan dovranno elargire una grossa somma per l’installazione di una rete di contenimento.

Come rende noto Calcio e Finanza con una nota dettagliata, l’operazione è da svolgere con la massima urgenza, per limitare i danni:

In seguito ad un sopralluogo tecnico per la verifica in quota dei manufatti su tutto il perimetro del terzo anello la società SCE PROJECT ha redatto un’analisi tecnica in merito ai fenomeni di degrado rilevati e trasmesso la relazione denominata “Analisi Parapetto III Anello” del 21 luglio 2023.

In particolare, rilevava che nel periodo recente si erano verificate delle lesioni e dei distacchi di porzioni di copriferro da tali elementi in calcestruzzo armato dovuti alla corrosione delle armature e che le porzioni in fase di distacco erano già state prontamente rimosse e le armature erano state spazzolate e passivate.

Per il ripristino di tutti gli elementi ed il risanamento di tutte le parti lesionate e/o in fase di distacco e la messa in sicurezza, il professionista proponeva una soluzione tecnica mediante una rasatura impermeabile completa di rete in fibra di vetro e la posa di un profilo rompi goccia, ipotizzando una spesa di circa € 400.000,00 (…).

L’Amministrazione per ragioni di sicurezza, ha approvato la proposta delle concessionarie di installare una rete di contenimento lungo tutto il perimetro ed il riconoscimento di tali opere a scomputo, ravvisando la necessità e la massima urgenza nell’esecuzione dei lavori anche alfine di una migliore valutazione di eventuali varianti di dettaglio sul progetto di risanamento strutturale complessivo, esteso ai parapetti ed intradossi.

COSTO COMPLESSIVO- Il costo complessivo dell’intervento approvato dal Comune di Milano per la posa in opera della rete anticaduta ammonta complessivamente a 160.700,01 euro (oltre IVA). La spesa sarà anticipata Inter e Milan secondo la procedura «“a scomputo”, di cui agli artt. 4 e 5 del vigente atto convenzionale per la concessione d’uso e di gestione dello stadio Meazza. Il costo degli interventi […] sarà dedotto dal canone a scomputo previsto per la relativa categoria

