L’Inter si prepara al match del 26 novembre con la Juve, facendo fronte anche alla sosta delle nazionali e ai ranghi ridotti

Ben 16 giocatori in meno presenti ad Appiano per mister Simone Inzaghi e la sua Inter, scesa ugualmente in campo ad Appiano anche oggi, 16 novembre 2023.

Come riporta Andrea Paventi per Sky Sport, Alessandro Bastoni sta facendo ritorno alla base, ma difficilmente sarà rischiato per il derby d’Italia. Tra i presenti di oggi, da segnalare un Mkhitaryan in grande spolvero, carico per il match.

L’articolo Inter ad Appiano, com’è andata la sessione del 16 novembre 2023 proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG