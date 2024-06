L’azienda incaricata di fornire un progetto per la ristrutturazione di San Siro ha presentato il proprio programma alla giunta comunale ed alle due squadre.

Un importante incontro tenutosi venerdì a Palazzo Marino ha segnato un significativo passo avanti nel progetto di restyling dello stadio San Siro. WeBuild ha presentato a Milan e Inter un’ambiziosa proposta di ristrutturazione, alla presenza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, forte sostenitore dell’iniziativa. Il futuro dello storico impianto è ora al vaglio dei due club, chiamati a pronunciarsi sul progetto presentato entro una decina di giorni.

tifosi Milan

Dettagli del restyling

Emergono informazioni dettagliate sul progetto di ristrutturazione grazie a quanto riportato dall’edizione milanese del Corriere della Sera. Il focus sarà sul primo anello dello stadio, che verrà demolito per essere successivamente ricostruito, includendo una doppia fila di sky box. A causa di vincoli esistenti, il secondo anello non subirà modifiche, mentre verrà completato il terzo anello, anche attraverso la rimozione del tabellone luminoso che si affaccia su via Piccolomini. Questi lavori consentiranno di incrementare la capienza di San Siro, che si stima raggiungerà i 72.000-74.000 posti. Un’attenzione particolare verrà rivolta all’aumento dei posti premium, che vedranno una crescita esponenziale da 2.900 a 13.000 posti. All’esterno dello stadio ci saranno i musei di Milan ed Inter.

La condizione necessaria

Le dirigenze delle due squadre hanno posto come condizione imprescindibile la possibilità di continuare a giocare nell’impianto durante i lavori di ristrutturazione, che dovrebbero durare circa 3 anni. A questo scopo, WeBuild si è affidata a un’azienda australiana specializzata, che ha assicurato come il grosso degli interventi verrà effettuato nei mesi estivi, da maggio a settembre, consentendo la normale attività calcistica senza intralci.

