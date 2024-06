La sessione estiva di mercato è appena ai suoi inizi ed al momento si registrano solamente timidi interessi per alcuni giocatori: il discorso vale anche per i rossoneri.

Il Milan non ha bisogno di vendere per monetizzare ma qualche cessione ci sarà sicuramente e non è automatico che tutti i big restino; Tuttosport fa il punto sul mercato rossonero che sta vivendo una partenza a rilento.

Il numero 10

Rafael Leao sembra destinato a restare a Milano nonostante le voci di possibili interessamenti arabi; il suo contratto ha una clausola rescissoria fissata a 175 milioni di euro. Secondo il quotidiano piemontese l’Al-Hilal potrebbe offrire un centinaio di milioni al Milan ma il portoghese sembrerebbe non voler ascoltare la proposta.

Ismaël Bennacer

Bennacer, in Bilico tra Permanenza e Partenza

Il futuro di Ismael Bennacer appare invece più incerto. Il centrocampista potrebbe essere protagonista di un addio qualora arrivasse una proposta convincente, soprattutto alla luce della ricerca attiva da parte del Milan di nuovi elementi per il reparto mediano. Anche l’algerino è finito nel mirino di club della Saudi Pro League, e una sua possibile cessione potrebbe rivelarsi strategica per finanziare ulteriori rinforzi in mezzo al campo.

Muro inglese

Fikayo Tomori ha attirato l’attenzione del Newcastle ma il Milan lo considera incedibile a meno di offerte straordinarie: per strapparlo ai rossoneri si ipotizza che possano servire offerte nell’ordine dei 45-50 milioni di euro.

