I rossoneri vogliono blindare i loro pilastri ma i due francesi stanno avanzando richieste importanti per i rispettivi prolungamenti.

Entrambi elementi imprescindibili della rosa rossonera, Mike Maignan e Theo Hernandez sono al centro dell’attenzione per quanto riguarda il loro futuro nel Milan. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2026, ciò vuol dire che bisogna pensare a gettare le basi per i rinnovi. Zlatan Ibrahimovic ha provato a rasserenare l’ambiente assicurando che i 3 big (anche Leao è incluso nel discorso) resteranno al Milan anche se il terzino appena un giorno dopo gettava ombre sul suo futuro.

La volontà

Secondo Tuttosport Theo Hernandez e Mike Maignan sembrano avere le idee chiare: il desiderio è quello di restare al Milan con un adeguamento salariale che li porterebbe a guadagni simili a quelli di Rafael Leao, ovvero circa 7 milioni di euro a stagione. Il terzino è cercato da Bayern Monaco e Real Madrid ma aspetta un segnale dai dirigenti rossoneri, attualmente il suo stipendio ammonta a 3,2 milioni a stagione.

Theo Hernandez

Nuovi risvolti sull’estremo difensore

La situazione sembra evolversi in maniera più serena per quanto riguarda Mike Maignan. Sebbene anch’egli sia oggetto di attenzioni da parte di importanti club europei, il dialogo per il rinnovo del contratto sembra aver ripreso vigore, allontanando le inquietudini dei mesi passati. Il portiere guadagna 5 milioni a stagione ma nei mesi scorsi si vociferava che il rinnovo potesse complicarsi per la sua estrema competitività: Maignan vuole lottare per grandissimi traguardi, il Milan saprà accontentarlo?

