L’attaccante guineano non è più giovanissimo ma non partecipa all’Europeo e perciò può definire sin da subito un eventuale trasferimento.

Il Milan sta trattando l’acquisto di Joshua Zirkzee le ingenti richieste del suo agente in termini di commissioni fa sì che i rossoneri tengano in caldo il discorso relativo alle alternative.

Punto a favore

Tra i nomi sul tavolo, quello che spicca è senza dubbio quello di Serhou Guirassy, centravanti della Guinea classe 1996, che attira l’attenzione del club rossonero per una serie di motivi, inclusa la mancanza di impegni internazionali che potrebbero rallentare la trattativa. Il Milan, come riporta il Corriere dello Sport, è pronto ad accelerare le trattative per assicurarsi le sue prestazioni. L’intento è quello di anticipare la concorrenza di club importanti come il Borussia Dortmund, che ha già avuto modo di apprezzare il talento dell’attaccante subendo 3 gol in altrettante partite, e l’interesse crescente di squadre inglesi quali Chelsea e Arsenal.

Serhou Guirassy

L’occasione

L’attaccante dello Stoccarda ha nel contratto una clausola rescissoria fissata a 17,5 milioni di euro, una cifra considerata accessibile per un giocatore che ha segnato 30 goal in 30 partite tra Bundesliga e Coppa di Germania. Ovviamente ai 17,5 milioni vanno sommate anche qui commissioni e ingaggio.

Gli scenari

Insomma i rossoneri vorrebbero acquistare Zirkzee anche per una questione di età ma se il suo agente non abbassa le pretese è difficile che la trattativa si concretizzi: ecco perché Moncada e soci non trascurano altri obiettivi. In ogni caso è difficile che a metà luglio, quando inizierà il ritiro precampionato, il Milan abbia già il nuovo attaccante.

L’articolo Il Milan torna prepotentemente su Guirassy, il punto proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG