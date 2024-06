La nazionale di Luciano Spalletti che stasera si giocherà il passaggio del girone contro la Croazia non ha nessun rossonero in rosa.

Il Milan in questo particolare momento storico non ha consegnato nessun giocatore italiano alla nazionale e la cosa fa discutere non poco. La situazione italiani potrebbe addirittura peggiorare con l’incertezza che accompagna il futuro di Davide Calabria e Tommaso Pobega; ecco il punto del Corriere dello Sport.

Il terzino

Il capitano Davide Calabria si trova in un momento decisivo per quanto riguarda il proprio futuro con la maglia rossonera. Il calciatore è in fase di rinnovo contrattuale, ma al momento ogni trattativa sembra essersi arrestata, lasciando lo status del giocatore in una sorta di limbo. Il suo contratto scade nel 2025 ed una soluzione va trovata quanto prima: si vocifera che ci sia distanza tra domanda e offerta, il fatto che i rossoneri cerchino sul mercato un altro esterno destro non aiuta.

Tommaso Pobega

Il centrocampista

Tommaso Pobega ha vissuto una stagione condizionata da diversi infortuni e anche per lui si prospetta un possibile scenario di cambiamenti. L’interesse della Fiorentina per l’ex Torino potrebbe concretizzarsi in un trasferimento se il Milan ritenesse di poter trovare una valida alternativa. Anche in questo caso i rossoneri sono alla ricerca di altri elementi sul mercato a prescindere dal suo futuro.

Gli altri

Nella rosa attuale del Milan figurano altri italiani come Matteo Gabbia, Alessandro Florenzi, Francesco Teracciano e Marco Sportiello: quasi certa la permanenza del primo e dell’ultimo, dubbi sul futuro degli altri.

L’articolo Non è un Milan italiano: futuro in bilico anche per Calabria e Pobega proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG