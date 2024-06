Emerson Royal ha aperto al Milan che, nel frattempo, inizia le trattative con il Tottenham. Ecco a quanto si può trovare l’intesa.

Il Milan sul fronte attaccante sembra accusare qualche battuta d’arresto, il contrario invece per quanto riguarda quello difesa. I nomi sul taccuino di Ibra e Moncada, anzi, ma in queste ore radio mercato segnala un’improvvisa e decisa accelerata per un obiettivo sensibile rossonero: il terzino destra di qualità. E’ lo stesso giocatore del Tottenham a svelare la trattativa e a dirsi orgoglioso dell’interesse rossonero per lui. Il Milan – scrive Tuttosport – ha avviato le trattative con il Tottenham.

La trattativa con il Tottenham

Il Milan è forte del sì di Emerson Royal e ha iniziato convintamente a trattare con il Tottenham che per liberarlo chiede 25 milioni. La prima offerta del Milan si attesta a 15 milioni – scrive Tuttosport – ma la sensazione che emerge è che l’intesa possa trovarsi per una cifra prossima ai 20 milioni. Il terzino risponderebbe perfettamente alle esigenze tattiche evidenziate da Paulo Fonseca.

Paulo Fonseca

Orgoglioso dell’interesse del Milan

Nelle ultime ore radio mercato aveva svelato che il Milan era fortemente interessato a Emerson Royal del Tottenham, a cui aveva fatto recapitare una prima offerta. Il giocatore braisliano, in un’intervista rilasciata al giornalista André Hernan riportata Fabrizio Romano, è venuto allo scoperto confessando che “il Milan ha chiesto di me agli Spurs. Ne sono orgoglioso, il Milan è un club importante“. Ha aggiunto inoltre di essere “felice di sapere che si stanno interessando a me, vediamo cosa succede con il Milan”.

