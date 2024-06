Il Milan sarebbe sulle tracce di Calvert-Lewin dell’Everton. E’ corsa a due con il Newcastle per il classe 1997.

Il Milan è sempre alla ricerca del suo nuovo 9. Tutti gli indizi conducono a Joshua Zirkzee che, a dispetto delle difficoltà incontrate dal Club a trovare un accordo con Kia Joorabchian, resta il primo obiettivo della squadra mercato rossonera. Quest’ultima però sta cercando di cautelarsi e, secondo il Daily Mail, avrebbe messo un nuovo nome nel mirino, attualmente in forza all’Everton.

Nuovo nome per l’attacco

Arriva dall’Inghilterra il nuovo nome accostato al Milan per l’attacco. Il ruolo lasciato libero da Olivier Giroud impone ai rossoneri la necessità di acquistare una prima punta, un attaccante capace di sposarsi con i moduli di Fonseca, garantendo un buon bottino di reti. Il primo posto nella gerarchia in quel di Via Aldo Rossi resta sempre Zirkzee ma un nuovo nome si aggiunge alle possibili alternative. Il Daily Mail riporta infatti del possibile interesse del Milan per Dominic Calvert-Lewin su cui, si legge, ci sarebbe anche il Newcastle.

Joshua Zirkzee

La richiesta dell’Everton

Il Milan starebbe muovendo i primi timidi passi verso Dominic Calvert-Lewin ma l’Everton sembra già alzare prepotentemente il muro. Il club inglese – scrive il Daily Mail – avrebbe valutato ben 35 milioni il proprio attaccante. Valutazione questa che potrebbe spegnere gli interessi rossoneri sul nascere. Inoltre la concorrenza del Newcastle suggerisce il possibile avvio di una vera e propria asta al rialzo. Ancora quindi un possibile intreccio di mercato tra il Milan e i Magpies, dopo l’affare Tonali e dopo l’interesse per Tomori.

