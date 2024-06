Il giovane talento argentino secondo molti addetti ai lavori difficilmente resterà in nerazzurro per diversi motivi.

L’Inter si trova suo malgrado al centro delle voci di mercato per quel che riguarda Hakan Calhanoglu ma non solo: i nerazzurri hanno le idee chiare sul turco e faranno di tutto per respingere gli assalti del Bayern Monaco.

Hakan Calhanoglu

La strategia

Il finanziamento della campagna acquisti dell’Inter potrebbe passare tramite la cessione di Valentin Carboni e non di quella dell’ex Milan, al momento assolutamente non prevista. Il giovane talento, impegnato in Coppa America e con un contratto da non molto rinnovato fino al 2028, ha tra l’altro espresso il desiderio di un adeguamento dell’ingaggio a prescindere da quello che sarà il suo futuro; lo riporta la Gazzetta dello Sport. Tuttavia, l’Inter, considerata l’idea di calcio di Inzaghi e i desideri del giocatore di trovare maggior continuità sin da subito, cosa non possibile a Milano, potrebbe optare per la vendita. Si pensa infatti che nel 3-5-2 il figlio d’arte sarebbe di difficile collocamento: l’idea di fargli fare la quinta punta invece rischierebbe di bloccare la sua crescita.

Scenari futuri

L’Inter sa che Carboni ha potenzialità immense ma valuta il suo cartellino intorno ai 30 milioni di euro visto che con una sua cessione si potrebbe smuovere il mercato in entrata. Sull’argentino ci sono gli interessi di numerose squadre, la rosea menziona Fiorentina, Atalanta, Lazio e un paio di club della Premier League.

