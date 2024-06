L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dei nerazzurri che nelle ultime ore sta avendo forti scossoni.

Fabrizio Romano su Playback ha aggiornato la situazione sul futuro di Calhanoglu ma non solo. “Per quanto riguarda Hakan Calhanoglu e il Bayern Monaco inizio nel citare la Bild che ha raccontato la notizia. La notizia è vera e reale, possiamo dire che il Bayern ha già avuto contatti lato agenti di Calhanoglu già a maggio. Dietro le quinte va avanti da tempo, anche perché Calhanoglu è un turco “tedesco” e il Bayern è sempre importante. Il club tedesco sta lavorando su Palhinha che è la priorità nel ruolo, ma non si è sbloccata dopo due offerte al Fulham. I bavaresi lavorano su Palhinha ma i contatti su Calhanoglu li hanno mantenuti. È un qualcosa che il Bayern ha fatto lato giocatore ma sapendo che Hakan all’Inter sta benissimo e non chiederà la cessione”.

Josep Martinez

Come stanno le cose

“Il Bayern a oggi – in questo mese di contatti – non è andato dall’Inter con un’offerta. I nerazzurri oggi non hanno ricevuto nulla e soltanto un’offerta importantissima potrebbe far vacillare la società. Calhanoglu è in una posizione comoda, perché ti cerca un top club come il Bayern ma all’Inter sta benissimo. Dipende molto dai club in questo caso”.

Altre trattative

“Il favorito in porta resta Josep Martinez: ci si aspettava di chiudere col Genoa in questi giorni, non lo si è fatto a causa della ricompra di Oristanio che l’Inter vuole a tutti i costi ma il Genoa non vuole darla. L’Inter gradisce anche altri portieri: Bento costerebbe qualcosa in più, l’Inter continua a lavorare su Martinez va sbloccata la situazione Oristanio”.

