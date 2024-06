La partita riguardante il futuro dello stadio in cui attualmente giocano le milanesi potrebbe riaprirsi.

L’altro ieri pomeriggio, gli uffici di Palazzo Marino a Milano hanno ospitato un incontro cruciale per l’avvenire dello stadio San Siro. Alla riunione hanno preso parte il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il presidente del Milan Paolo Scaroni e l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, l’ad dell’Inter Alessandro Antonello ed il direttore generale di WeBuild Massimo Ferrari, società a cui il Comune ha affidato l’ultima speranza di mantenere le squadre nello storico impianto.

La soddisfazione

Il progetto prevede, come è noto, la completa ristrutturazione dell’impianto con lavori che permetterebbero comunque alle due squadre di giocarvici. I lavori dovrebbero durare 3 anni; il sindaco Sala ha annunciato sui social l’esito promettente dell’incontro.

Giuseppe Sala

I dettagli del progetto

Secondo La Repubblica, le indiscrezioni sul progetto rivelano una proposta che include il rifacimento completo del primo anello dello stadio, sia per quanto concerne le tribune che gli spazi interni coperti. Non solo, prevede anche la creazione di nuovi grandi spazi, tra i quali un ristorante e un museo. Accanto a ciò, si punta a migliorare l’accessibilità e la capienza degli spazi esterni come parcheggi e vie di accesso, mantenendo però alcuni lavori di manutenzione sui livelli superiori del stadio, vincolati e quindi intoccabili in grande parte.

Cosa filtra dai club

Secondo il quotidiano Inter e Milan sembrano interessati anche se “prudentemente”. Entrambe le squadre infatti proseguiranno nei loro progetti preesistenti: i nerazzurri a Rozzano ed i rossoneri a San Donato.

L’articolo San Siro: WeBuild ha presentato il progetto, ecco cosa filtra da Inter e Milan proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG