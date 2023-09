La decisione del Milan per quanto concerne il nuovo stadio presso San Donato: Inter nel frattempo alla finestra

Se da una parte l’Inter sta alla finestra, come riportato da Il Cittadino, in attesa del deposito del progetto in Comune, il Milan prosegue spedito per la costruzione del nuovo stadio a San Donato.

«Due alti dirigenti rossoneri pare si siano recati presso la federazione continentale a Nyon per mostrare il progetto del futuro stadio di San Donato. La bozza del disegno riguardante lo stadio da circa 700 milioni, stando alle anticipazioni che sono trapelate, dovrebbe sbarcare in Comune entro la fine di settembre. In particolare la squadra ha recentemente affidato la stesura del progetto allo studio Manica».

L’articolo San Siro, il Milan sorprende l’Inter. Il piano a San Donato proviene da Inter News 24.

