Arrivano altre novità riguardo San Siro con il Tar della Lombardia che ha rinviato l’udienza relativa al ricorso del Comune di Milano.

Un ricorso sul vincolo apposto dalla Soprintendenza sul secondo anello dello stadio e che ora si dovrà aspettare il 14 marzo 2024 per capire cosa succederà. Un’altra situazione, come riportato da Tuttosport, che fa bene a spingere Inter e Milan a guardarsi attorno per il nuovo stadio.

