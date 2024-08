Entro le prime due settimane di settembre anche la vicenda relativa al Meazza dovrebbe trovare ulteriori chiarimenti.

Con l’arrivo dell’autunno, il panorama urbanistico milanese si prepara a vivere mesi decisivi, soprattutto per quanto riguarda il futuro dello storico stadio di San Siro. I club di calcio Inter e Milan sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative con l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Sala, per discutere le possibilità di acquisizione e ristrutturazione dell’impianto. Questa mossa segna un punto importante in una discussione che va avanti da anni, ricca di svolte e momenti di stallo.

La pianificazione urbana al centro dell’attenzione

Al centro dell’attenzione si pone la figura dell’assessore all’Urbanistica, Giancarlo Tancredi, il cui compito sarà quello di gettare le fondamenta per il nuovo Piano di governo del territorio. Questo strumento sarà cruciale per delineare le possibilità costruttive all’interno della metropoli nei prossimi anni, influenzando direttamente il dossier San Siro. La delicatezza e l’importanza di questo piano risiedono nel suo essere la chiave di volta per lo sviluppo urbano di Milano.

Il dibattito su San Siro

Il tema di San Siro, con la sua storia e il suo peso nell’immaginario collettivo, non solo dei tifosi ma di tutta la città, promette di accendere il dibattito pubblico. L’incontro tra i vertici di Inter e Milan e il sindaco Sala, previsto, stando a quanto riporta La Repubblica, per le prime settimane di settembre, potrebbe finalmente offrire una svolta nella lunga storia della struttura. Sebbene le società abbiano più volte espresso il loro interesse verso le località di Rozzano e San Donato per la costruzione di un nuovo stadio, la possibilità di ristrutturare San Siro rimane una carta sul tavolo.

