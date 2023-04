Il punto sulla questione San Siro dove il Comune di Milano spinge per un chiarimento insieme a Inter e Milan

Il Comune di Milano vuole assolutamente chiarezza su quello che dovranno fare Inter e Milan per quanto riguarda San Siro. I tempi stringono, e Sala vuole chiudere questo capitolo una volta per tutte

Come sottolinea Repubblica quest’oggi da Palazzo Marino partirà una lettera ufficiale alle due società per chiudere ulteriori lumi sul progetto: in particolar modo sul costruire il nuovo impianto di fronte San Siro.

L’articolo San Siro, lettera di chiarimento del Comune per Inter e Milan proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG