L’architetto Fenyves ha rilasciato un’intervista sul progetto della ristrutturazione di San Siro: qual è la posizione dell’Inter?

Ai microfoni di Open, l’architetto Giulio Fenyves dichiara che il progetto presentato quest’oggi per la ristrutturazione di San Siro ha incontrato il favore della Soprintendenza. Ma cosa ne pensano Inter e Milan?

IL PROGETTO – La Soprintendenza ha espresso un parere favorevole in merito al progetto, poiché lo studio prevede il mantenimento del 95% delle attuali strutture per la realizzazione di uno stadio con una capacità di 75.000 posti. Tra le novità proposte vi è la creazione di un nuovo anello con 5.000 posti aggiuntivi e la costruzione di due torri adiacenti allo stadio, destinate alle attività del club. Il costo stimato per l’intero progetto si aggira intorno ai 300 milioni di euro, comprensivi sia della ristrutturazione interna che del ripensamento dell’area esterna circostante.

L’Inter, però, come dichiara la testata, ha smentito l’interesse, dichiarando che la priorità del club nerazzurro sia la costruzione del nuovo impianto a Rozzano.

L’articolo San Siro, ristrutturazione? L’Inter smentisce: «La priorità è Rozzano» proviene da Inter News 24.

