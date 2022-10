Il Sindaco di Milano Sala risponde alla proposta di La Russa su San Siro: «Bisogna verificare la volontà delle squadre»

Beppe Sala, sindaco di Milano, studierà il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan avanzato dal senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, al quale risponde con entusiasmo:

LE PAROLE– «La proposta di Ignazio La Russa, che esaminerò, prevede che le squadre affittino anche San Siro per 10 anni. Se fosse così si potrebbe dire perché no, bisogna verificare la volontà delle squadre. Le squadre ipotizzano di costruire spazi commerciali giusto dove c’è il Meazza e quello è un problema in più. Magari tutto è risolvibile, ma noi abbiamo un costo significativo per tenerlo aperto, quindi ogni cosa parte dalla disponibilità di qualcuno ad affittarlo, ma non per due anni. Mi pare che l’onorevole La Russa abbia portato la sua istanza con educazione, se gli riconosco una cosa è non con intento di fare polemica ma di contributo».

