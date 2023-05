Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato della situazione di San Siro, attuale tempio calcistico condiviso con l’Inter

Con queste parole il presidente dei rossoneri Paolo Scaroni parla alla Milano Football Week della situazione di San Siro, stadio di Inter e Milan:

SAN SIRO– «Mi consolo pensando che il nostro paese sia fatto così e non sono l’unico che si è impiantato nel fare questo tipo di costruzioni… Non immaginate che fatica si fa a spiegare le cose Italiane a una proprietà straniera; non cose necessariamente negative eh… San Siro è stato costruito nel 1955, quindi nel 2025, una volta compiuti 70 anni, una costruzione viene sottoposta a analisi se merita vincolo come bene storico. C’è questo rischio. È un tema che complica ulteriormente un tema già difficile che ci fa un po’ girare la testa»

L’articolo San Siro, senti Scaroni: «E’ una situazione da mal di testa» proviene da Inter News 24.

