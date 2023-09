La presenza di Alexis Sanchez per il derby tra Inter e Milan resta in dubbio, nonostante sia stato convocato dal Cile: le parole del suo ct

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Cile, il ct Eduardo Berizzo parla delle condizioni fisiche di Alexis Sanchez, che resta in dubbio per Inter-Milan.

LE PAROLE – «Se Alexis è stato convocato è perché è disponibile e può giocare. Ma lasciatemi chiarire la situazione che lo riguarda: stiamo valutando clinicamente le sue condizioni. Si è sottoposto a esami medici prodotti dal suo acquisto e vogliamo essere cauti per la sua condizione fisica».

