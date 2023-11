Sanchez ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio tra Benfica e Inter: le dichiarazioni del cileno all’emittente

«Prima di tutto credo che rischiare di vincere dopo essere stati sotto 3-0 lo fanno i campioni. Abbiamo un po’ dormito, in Champions bisogna stare attenti tutti ma siamo stati svegli fino alle fine poi. Sono contento. Era colpa nostra, non merito loro. Sono cose sulle quali bisogna stare svegli, ci siamo detti di fare un gol e poi andare avanti. Abbiamo mostrato mentalità vincente. Io ho giocato per la mia nazionale e ho tirato rigori. Mi piace giocare e voglio sempre dare un mano alla squadra. Vogliamo vincere tutto».

