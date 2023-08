Alexis Sanchez è in dirittura d’arrivo all’Inter per quello che sarebbe un ritorno in nerazzurro dopo un solo anno: il punto

Alexis Sanchez ha grande voglia di rimettersi in mostra con la maglia dell’Inter. Il cileno torna in nerazzurro a parametro zero dopo un solo anno (passato al Marsiglia). Visite mediche passate e contratto firmato, manca soltanto l’annuncio. Tuttosport, intanto, spiega come mai non sarà una semplice quarta punta.

Sul quotidiano si legge: «Attenzione a definirlo un semplice quarto attaccante. Il cileno si è sempre sentito un leone in gabbia a Milano, sia con Conte che con Inzaghi, e difficilmente resterà buono in panchina a fare da alternativa ai vari Thuram e Arnautovic. Si è proposto lui all’Inter, sa quale sarà il suo ruolo, ma farà di tutto per convincere Inzaghi – a cui non aveva risparmiato qualche frecciata una volta partito – a dagli maggiori spazi, infortuni permettendo».

