Sanchez Inter, il cileno si è proposto ai nerazzurri. Il ritorno dell’attaccante cileno dipende da Correa

Il weekend ha fatto registrare un paio di novità per l’attacco: l’entrata in scena di Alexis Sanchez che da svincolato dopo un anno a Marsiglia si è proposto per un ritorno all’Inter.

Candidatura gradita ma legata all’uscita di Correa: insomma, non sarà certo il cileno la punta che può sostituire Lukaku ma, al limite, quella da inserire al posto dell’evanescente argentino, per il quale si attendono offerte dall’Arabia al rientro dal Giappone. A riportarlo è Sport Mediaset.

L’articolo Sanchez Inter, il cileno si è proposto ai nerazzurri. Il ritorno dipende da Correa proviene da Inter News 24.

