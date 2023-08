Alexis Sanchez è sulla via del ritorno all’Inter e nella mente dei ricordi dei tifosi nerazzurri riaffiorano vecchi ricordi

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano: per Alexis Sanchez e l’Inter i giri non sono stati nemmeno così tanto immensi. È bastato un solo anno lontano dai nerazzurri al cileno per capire che aveva ancora voglia di essere protagonista e competere per tutti gli obiettivi che si prefissa la squadra di Simone Inzaghi.

Al Marsiglia ha trascinato, ma alla fine ha deciso di abbandonare la nave. Il richiamo dell’Inter è stato troppo forte, tanto da spingerlo a bloccare qualsiasi altra opzione. Nella mente dei nerazzurri riaffiora il più bel ricordo lasciato dal calciatore nelle scorse stagioni: il gol siglato all’ultimo minuti dei tempi supplementari contro la Juve, che ha permesso ai nerazzurri di vincere la Supercoppa Italiana contro i rivali bianconeri. In quel caso l’attaccante si era fatto trovare al posto giusto al momento giusto. Spera di fare lo stesso anche adesso per togliersi qualche soddisfazione ed aiutare la sua nuova/vecchia squadra.

