L’allenatore Walter Novellino ha espresso la propria visione sulla lotta allo scudetto, nella quale vede favorite Milan ed Inter

Intervistato da Milannews.it, Walter Novellino ha fatto la sua previsione sulla lotta scudetto in Serie A, nella quale vede come favorite il Milan e l’Inter.

LE PAROLE – «Vedo il Milan favorito insieme all’Inter. Poi mi sembra che anche la Juve sia messa molto bene. Il Napoli? Tanti lo decantano, ma a me non convince in chiave tricolore. Tra le papabili, inserisco anche l’Atalanta».

