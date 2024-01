Sanchez Inter, la Supercoppa Italiana è un bivio: dopo Riyadh il cileno deciderà il proprio futuro. Lo scenario per gennaio

Il futuro di Alexis Sanchez con l’Inter passa da… Riyadh. Il cileno è partito insieme al resto della squadra per la Supercoppa Italiana. Nel 2021 un suo gol regalò il successo alla squadra di Simone Inzaghi in finale contro la Juve. A questo punto della stagione il suo minutaggio è stato parecchio ridotto (14 presenze per 473 minuti complessivi) e prendono sempre più piede le voci per un suo addio in estate.

Come riferisce Tuttosport, l’attaccante già a dicembre a respinto le proposte arrivategli dall’Arabia Saudita, per giocarsi le proprie carte in nerazzurro. Da dicembre ad ora la situazione non è mutata, così ciò che succederà in Supercoppa potrebbe incidere anche per il suo immediato futuro. La volontà dell’Inter è quella di non intervenire a gennaio, ma qualora il cileno, alla fine del torneo in Arabia, spingesse per andare via già in inverno, cambierebbe tutto lo scenario.

