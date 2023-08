Alexis Sanchez è pronto a essere un nuovo attaccante dell’Inter ma intanto ha voluto salutare e punzecchiare il Marsiglia

LE PAROLE – «Per il Marsiglia e la sua gente ho solo parole di gratitudine, ai dirigenti, allo staff medico, allo staff della cucina e a tutti coloro che lavorano nel club. Grazie ai miei colleghi con i quali ho condiviso momenti molto belli. Grazie per avermi sopportato. Per finire, chiarisco alcune voci e commento che da parte mia c’era l’intenzione di continuare a Marsiglia. L’ho sempre detto: gli accordi dipendono da due parti, non solo da me…».

