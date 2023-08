Lukaku Roma, la trattativa non è chiusa: c’è distanza col Chelsea. Tiago Pinto frena sull’arrivo del centravanti

Si è concluso poco fa il primo incontro ufficiale a Londra tra Roma e Chelsea per Lukaku. Secondo quanto spiega Sky Sport, la trattativa non è chiusa perché c’è ancora distanza tra richiesta e offerta (prestito secco oneroso per un anno senza riscatto a più dei 5 milioni proposti).

Nelle prossime ore le parti si riaggiorneranno per continuare a trattare con ottimismo. Tiago Pinto ha chiesto calma, escludendo l’arrivo del giocatore già per domani.

