Conferenza stampa Ranieri, le dichiarazioni del tecnico del Cagliari alla vigilia del match di campionato con l’Inter

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha così parlato alla vigilia del match contro l’Inter.

INTER – «Affrontiamo una squadra finalista di Champions, vanno alla ricerca della seconda stella, bel banco di prova e difficile, lo affronteremo e siamo pronti a cosa andremo incontro»

TATTICA – «Ogni allenatore studia gli avversari e cerca di far giocare i suoi nel proprio modo, bloccando gli avversari. Sappiamo cosa ci aspetta, l’Inter ha perso solo due delle ultime quattordici»

LAUTARO – «Da loro ci stanno tanti campioni, potremo anche giocare bene ma loro possono trovare il colpo del campione con una giocata. L’Inter è brava in tutto, è brava nei cross, sanno attaccare, sono perfetti altrimenti non arrivi a quei livelli. La vera forza di ogni squadra è il centrocampo, in difesa tutti sanno impostare, proveremo a creare difficoltà»

