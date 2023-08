Sanchez saluta il Marsiglia con rammarico: «Sarei rimasto ma gli accordi si fanno in due». Le parole del cileno

Alexis Sanchez, prossimo al ritorno all’Inter, sui social saluta così il Marsiglia:

«Per il Marsiglia e la sua gente ho solo parole di gratitudine, ai dirigenti, allo staff medico, allo staff della cucina e a tutti coloro che lavorano nel club. Grazie ai miei colleghi con i quali ho condiviso momenti molto belli. Grazie per avermi sopportato. E soprattutto a tutti i marsigliesi, che hanno sempre dimostrato il loro sostegno e il loro affetto nella buona e nella cattiva sorte. È qualcosa di molto carino. Per finire, chiarisco alcune voci e commento che da parte mia c’era l’intenzione di continuare a Marsiglia. L’ho sempre detto così, ma gli accordi dipendono da due parti, non solo da me… e questa volta lo staff tecnico aveva altre opzioni».ù

