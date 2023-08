Sanchez, scelto il nuovo numero di maglia per il suo ritorno all’Inter dall’attaccante cileno

Oggi Sanchez farà il primo allenamento con i compagni ad Appiano Gentile e si prepara ad indossare la maglia numero 70. Sanchez non sarà a disposizione di Inzaghi per la trasferta di Cagliari sia per motivi burocratici che per un logico ritardo di condizione dato dai numerosi allenamenti in solitaria di queste settimane.

Il suo ritorno all’Inter verrà sancito contro la Fiorentina a San Siro nella prossima giornata di campionato. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Sanchez, scelto il nuovo numero di maglia per il suo ritorno all’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG