Cagliari-Inter, Arnautovic insidia Thuram. Un dubbio di formazione per Inzaghi per la prima trasferta stagionale

Inzaghi non cambia l’Inter. Ma c’è un giocatore che scalpita per una maglia da titolare. Marko Arnautovic ha dichiarato anche pubblicamente la sua voglia di nerazzurro. E la voglia si trasforma immediatamente in un ballottaggio di formazione in vista di Cagliari. Arnautovic insidia Thuram per il posto vicino a Lautaro.

È il vero grande dubbio, in questo lungo avvicinamento al posticipo di lunedì con il Cagliari. Il resto della formazione dovrebbe essere identico a quello visto contro il Monza. Perché Acerbi è ancora fuorigioco e perché Darmian è invece completamente recuperato. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Cagliari-Inter, Arnautovic insidia Thuram. Un dubbio di formazione per Inzaghi proviene da Inter News 24.

