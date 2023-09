I nerazzurri avrebbero preferito che il Ninho Maravilla non rispondesse alla convocazione per curarsi ad Appiano Gentile.

Alexis Sanchez ha problemi di anemia ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, questa non è una novità visto che ha avuto lo stesso tipo di problema anche anni fa sempre all’Inter. A ciò si somma una condizione fisica precaria dettata dal fatto che l’ex Marsiglia è stato senza squadra fino agli ultimi giorni di agosto.

Alexis Sanchez

Ecco perché i nerazzurri non lo hanno convocato per il match contro la Fiorentina e avrebbero voluto che non andasse neanche in nazionale. L’Inter ha già preparato un programma di allenamenti ad hoc ed una dieta particolare per risolvere entrambe le problematiche: Sanchez potrebbe giocare la seconda gara del Cile ed essere in panchina nel derby di sabato.

L’articolo Sanchez torna a disposizione del Cile, Inter infastidita con lui e con la nazionale cilena proviene da Notizie Inter.

