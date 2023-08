Aumentano le possibilità di un ritorno all’Inter di Alexis Sanchez. Ecco come starebbero reagendo i suoi ex compagni

Salgono le quotazioni di un ritorno all’Inter per Alexis Sanchez, con Joaquin Correa sempre più verso l’uscita. Il cileno arriverebbe in nerazzurro da svincolato. Il Corriere dello Sport parla anche della reazione che starebbero avendo i suoi ex compagni di squadra in nerazzurro.

Sul quotidiano si legge: «L’Inter, o meglio i suoi vecchi compagni, hanno già cominciato a fare posto in spogliatoio. Prova ne sia che, nelle ultime settimane, telefonate e messaggi con Sanchez sono decisamente aumentati. Quasi tutti con una domanda: «Ma allora torni davvero?». Il Niño non ha potuto dare certezze, visto che lo sbarco-bis alla Pinetina è legato al futuro di Correa, ma ha manifestato il grande desiderio di rimettersi la maglia nerazzurra. Evidentemente, nei suoi tre anni interisti, ha lasciato un buon ricordo.

Curioso, però, che possa attraversare nuovamente i cancelli della Pinetina dopo che, per farlo andare via, il club gli ha perfino versato una buonuscita. Dietro quella scelta, però, più che una necessità tecnica, c’era l’esigenza di abbassare il monte ingaggi, visto che il contratto del cileno scadeva nel 2025 e gli garantiva 7 milioni netti. In aggiunta, non gradiva (per usare un eufemismo) il ruolo di rincalzo. E, all’epoca, via social, non erano mancate le sue rimostranze. Beh, è chiaro che, per tornare, Sanchez, non solo dovrà accettare uno stipendio decisamente più basso – non oltre i 3 milioni, dipende se e quanto l’Inter dovrà contribuire per sostenere gli emolumenti di Correa nell’eventuale nuova squadra -, ma anche adeguarsi con spirito diverso alle scelte di Inzaghi. La sua qualità, infatti, potrà essere utile. Ma comunque partirà dietro. Con la libertà di recuperare posizioni».

L'articolo Sanchez torna all'Inter? Gli ex compagni lo stanno tempestando di domande proviene da Inter News 24.

