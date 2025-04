Sandro Tonali alla Juve: arriva il “sì”

Durante la trasmissione l’ex giocatore si sbilancia su quello che potrà essere l’affare Tonali-Juventus.

Da quando Sandro Tonali si è trasferito a Newcastle non si fa altro che parlare di un suo possibile ritorno in Italia. Basti pensare che appena è arrivato in città i tabloid inglesi avevano lanciato il caso: “A Sandro Tonali non piace vivere nel Regno Unito”. Da lì, nonostante le conferme del giocatore, non si è fatto altro che parlare di un suo possibile ritorno in Serie A, nonostante nel nord dell’Inghilterra sia amatissimo. E mentre il Milan prova il colpo planetario l’ex campione del mondo dice la sua sul potenziale affare Tonali-Juve.

Zambrotta su Tonali-Juve: “Io dico sì”

Intervistato ai microfoni di La Gazzetta dello Sport il doppio ex, bianconero e rossonero, Gianluca Zambrotta si è espresso sul futuro affare Tonali-Juve: “Sì, perché è un centrocampista importante e lo sta dimostrando anche in Premier”. Queste dichiarazioni hanno generato molto malumore fra i tifosi rossoneri, vedendo anche il passato di Zambrotta. Al di là della parole dell’ex terzino della Nazionale Italiana il futuro di Tonali potrebbe riservare grandi sorprese come no.

Le cifre per arrivare a Tonali

Sandro Tonali in breve tempo è diventato un vero e proprio idolo dei tifosi del Newcastle, e questo affetto sembra ricambiato. Infatti dopo l’ultimo gol in maglia bianconera il centrocampista italiano ha messo una storia su Instagram con il video del gol e una scritta: “On a missione”. Sembra quindi che il glorioso progetto del Newcastle piaccia molto a Tonali, che quest’anno ha vinto con i magpies la League Cup. Sembra difficile ad oggi un suo addio, anche perché il Newcastle lo valuta 65 milioni.

