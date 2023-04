Daniele Santarelli, allenatore dell’Imoco Conegliano Volley e tifoso rossonero, ha parlato a SkySport24 del Milan di Stefano Pioli

«La semifinale di Champions League è una bella soddisfazione. Da tifoso milanista sto seguendo il percorso di crescita del Milan ed è molto piacevole. Questa squadra sta regalando a me e a tutti i tifosi rossoneri grandi soddisfazioni. Il calcio italiano viene spesso criticato, ma una squadra italiana in finale di Champions sarà una cosa bella per tutti».

PROGETTO MILAN – «Ha bruciato sicuramente le tappe. Siamo ripartiti con un progetto che poteva attirare critiche, ma siamo arrivati ad ottenere uno scudetto incredibile l’anno scorso e in questa stagione una semifinale di Champions che nessuno si aspettava. E’ un po’ quello che è successo qui a Conegliano, sono percorsi simili»

